Club Brugge-killer lijkt de rug te rechten in Italië na overtuigende derbyzege tegen AS Roma

Lazio Roma speelt terug voor de knikkers in Italië. De ploeg die Club Brugge nog de weg naar overwintering in de Champions League ontnam, won de topper tegen AS Roma.

Een schitterende zaak werd er gisteren gedaan door de stadsderby te winnen van AS Roma. Na de slechte competitiestart springt Lazio nu naar de zevende plaats in het klassement. De 1-0 Bij de 1-0 van Immobile ging AS Roma-verdediger Ibanez gruwelijk in de fout. 🤦‍♂️ | Ibanez gaat gruwelijk in de fout en Immobile twijfelt niet! 💪#LazioRoma pic.twitter.com/s1WfyTJEa3 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 15, 2021 Nog voor het openingskwartier kon Luis Alberto de 2-0 op het bord zetten en ook na de rust kon Alberto opnieuw scoren. Het werd een pittige derby waarin er maar liefst negen gele kaarten werden getrokken. Dankzij deze overwinning heeft Lazio voor het eerst dit seizoen echt zicht op Europees voetbal. Lazio telt wel nog negen punten minder dan de leider in Italië, AC Milan.