Neymar twijfelde om te stoppen met voetballen: "Ik was volledig in de war"

Neymar behoort tot de wereldtop van het voetbal, maar de sterspeler onthult in een interview dat hij al stevig dacht aan stoppen.

Het lijkt hem op het lijf geschreven, het leven als profvoetballer, maar het is lang niet alles. "Ik heb mezelf een keer afgevraagd of ik nog wel door wilde voetballen”, vertelt hij aan Gaffer. “Ik kwam op een dag thuis en mijn hoofd was volledig in de war, dus toen ben ik gaan denken aan alles wat ik heb gedaan om te komen waar ik nu ben.”

Voor het geld moest hij alvast niet verder doen. “Mijn liefde voor het voetbal heeft me weer met beide benen op de grond gezet. Ik ben zeer dankbaar voor het feit dat ik zulke teams mag vertegenwoordigen en weet dat ik elke dag honderd procent moet geven, want dat verwacht iedereen ook."

Aan de druk zal het alvast niet gelegen hebben, daar kan hij goed mee om. “Ik ben iemand die makkelijk om kan gaan met de druk. Daarom ben ik de nummer tien van Brazilië en PSG", besluit de ster van PSG.