West Bromwich Albion haalt het van Wolverhampton na spektakelstuk

West Bromwich Albion heeft een zeer belangrijke zege geboekt in de Premier League. De club haalde het, na een spektakelstuk, met 2-3 op het veld van Wolverhampton. West Brom blijft zo in de degradatiezone, maar ze komen op drie punten van een veilige plaats.

De wedstrijd begon uitstekend voor West Bromwich Albion. De wedstrijd was nog geen 10 minuten ver toen Matheus Pereira de score opende via een strafschop. Wolverhampton ging voor de rust nog erop en erover via Fabio Silva en Willy Boly.

Toch kwam ook West Brom in de tweede helft nog opnieuw langszij. Eerst zorgde Ajayi voor de gelijkmaker en even later zorgde Matheus Pereira met zijn tweede strafschop voor de 2-3 eindstand. West Brom blijft op de voorlaatste plaats, maar ze komen tot op 3 punten van een veilige plaats. Wolverhampton staat op de veertiende plaats.