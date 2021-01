Een nieuwe mijlpaal voor Kevin De Bruyne bij Manchester City

Kevin De Bruyne stond vandaag aan de aftrap tegen Cristal Palace. Hij slaagde erin om een nieuwe mijlpaal in zijn carrière neer te zetten.

26 minuten speeltijd had Kevin De Bruyne nodig om een nieuwe mijlpaal toe te voegen in zijn al rijk gevulde carrière. Hij gaf namelijk de assist voor de 1-0 aan John Stones en dit was zijn 100ste assist in het shirt van Manchester City. De middenvelder die in de zomer van 2015 overkwam van Wolfsburg is uitgegroeid tot een absolute sterkhouder en publiekslieveling bij Manchester City.