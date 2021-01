Vlotte overwinning voor Manchester City mede dankzij Kevin De Bruyne

Vanavond nam Manchester City het in eigen huis op tegen Cristal Palace. Dit met Kevin De Bruyne tussen de lijnen. Mede dankzij één assist van hem kon City vlot winnen van Cristal Palace.

Bij Manchester City stond zoals te verwachten was Kevin De Bruyne tussen de lijnen. Tegelijkertijd moesten Christian Benteke en Michy Batshuayi tevreden zijn met een plaats op de bank bij Cristal Palace.

1ste helft.

Manchester City kwam na 26 minuten op voorsprong dankzij John Stones. Wie anders dan landgenoot Kevin De Bruyne zorgde voor de assist. Zijn 100ste assist voor Manchester City!!

Het meeste balbezit en de kansen waren voor Manchester City dat met een voorsprong de rust inging.

2de helft.

Manchester City ging in hetzelfde elan verder als de 1ste helft. Namelijk de bal domineren en dit resulteerde in een 2-0 voorsprong via Ilkay Gündogan die zijn vierde doelpunt maakte in de laatste zes wedstrijden. John Stones bracht City op een confortabele 3-0 voorsprong in de 68ste minuut. In de 71ste minuut werd Kevin De Bruyne gewisseld. Na 88 minuten zette Raheem Sterling de 4-0 eindstand op het bord.

Een vlotte zege voor Manchester City dat zo tot op twee punten sluipt van stadsgenoot United