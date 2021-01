Manchester City is op jacht naar offensieve versterkingen en toont interesse in Romelu Lukaku

Romelu Lukaku is de absolute sterkhouder bij Inter Milaan. Hij vindt er gemakkelijk de weg naar het doel. Dat heeft de interesse van Manchester City aangewakkerd. De ploeg van Kevin De Bruyne is namelijk op zoek naar een nieuwe spits.

Manchester City kende een moeilijke start in de Engelse competitie, maar nestelt zich ondertussen opnieuw in de top vijf. Dit seizoen staat er voor het eerst in lange tijd weer een goed defenisief blok. Het is vooral in het aanvallende compartiment waar dit seizoen de motor sputtert bij The Citizens.

Sergio Agüero sukkelt de laatste maanden met heel wat blessureleed. Het contract van de Argentijn loopt deze zomer ook ten einde. Gabriel Jesus lijkt de hoge verwachtingen in het Etihad Stadium niet in te kunnen lossen.

Dus moet Pep Guardiola op jacht naar nieuwe offensieve versterkingen als het de komende jaren nog wil meestrijden voor de Engelse titel, maar vooral voor het hoofddoel, de Champions League. De Spaanse trainer heeft volgens The Telegraph zijn oogje laten vallen op Rode Duivel Romelu Lukaku.

Een gevoelige transfer. De spits verliet in de zomer van 2019 stadsrivaal Manchester United voor een nieuw avontuur bij Inter Milaan. Onder Antonio Conte ontwikkelde het jeugdproduct van Anderlecht zich tot de absolute sterkhouder in Italië. In 73 optredens voor de Nerazzurri wist Romelu Lukaku maar liefst 51 keer de weg naar het doel te vinden.

Manchester City informeert dus naar de diensten van Romelu Lukaku. Daarnaast zette het ook toptalent Erling Haaland op het transferlijstje. Wie het ook zal worden, het lijkt dat de ploeg van Kevin De Bruyne de portefeuille open zal trekken voor een vlot scorende spits. Pep Guardiola krijgt maar liefst een budget van 225 miljoen euro ter beschikking.