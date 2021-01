🎥 Dries Mertens pept zijn Kat even op met tiktok-dansje: "God, wat hou ik van deze man"

De quarantaine begint voor iedereen zwaar te wegen, ook voor Kat Kerkhofs. De vriendin van Dries Mertens voelde zich wat down, maar op zulke momenten heeft ze in de topspeler van Napoli een zielsverwant.

Op de tonen van Lil Wil - Bust it open - zette ze een filmpje op haar Instagram. Daarin valt te zien hoe Mertens zich graag leent om een dansje te plaatsen. Eerst met wijnglas en daarna gepimpt in chique kleren, met de nodige makeup.

Kerkhofs bracht die uiteraard zelf aan en schreef bij haar post: "I was feeling down about quarantine and he let me do his makeup and pick a tiktok challenge, god I love this man." "Ik was down door de quarantaine en hij liet me zijn makeup doen en een tiktok-uitdaging kiezen. God, ik hou van deze man."

De grappigste reactie kwam van Radja Nainggolan: "Golle ze zot", schreef hij in zijn mooiste Antwaarps.