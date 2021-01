Jack Wilshere gaat in Engelse tweede klasse aan de slag

Jack Wilshere leek enkele jaren geleden één van de grote sterren te worden in het Engelse voetbal, maar sinds oktober zit de centrale middenvelder zelfs zonder club. Daar komt nu verandering in.

Tot oktober was Wilshere nog aan de slag bij West Ham United, maar sindsdien is hij een vrije speler. Wilshere, die in het verleden lange tijd voor Arsenal heeft gespeeld, heeft ondertussen wel deen nieuwe club, en tekent bij Bournemouth.

De Engelse tweedeklasser kent Wilshere goed, want in het seizoen 2016-2017 werd hij al eens gehuurd van Arsenal. Bournemouth staat voorlopig op de derde plaats in The Championship en volgt al op acht punten van leider Norwich.