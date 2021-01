Het stopt maar niet voor de onfortuinlijke Nicolo Zaniolo: toptalent moet lange revalidatie tijdelijk staken na coronabesmetting

De carrière van Nicolo Zaniolo kende ondertussen al heel wat tegenslagen. Hij speelde dit seizoen geen enkele wedstrijd voor AS Roma omdat hij opnieuw revalideert van een scheur in de kruisbanden van de linkerknie. Vorig seizoen stond hij zeven maanden lang met dezelfde blessure aan de kant, toen was het de rechterknie.

Maandag kreeg hij opnieuw slecht nieuws van zijn werkgever te horen. Het toptalent testte positief op het coronavirus en moet zo zijn revalidatie tijdelijk staken. Zaniolo liet zelf weten dat hij geen symptonen heeft en van thuis uit zijn ploeggenoten zal aanmoedigen. AS Roma verloor afgelopen weekend de stadsderby met 2-0 van Lazio. Het staat in het klassement op een vierde plaats.

“Unfortunately this morning I have tested positive for Covid-19.



“I don’t have any symptoms but I will obviously now begin self-isolating ... in the meantime I will be cheering on my teammates from home!”



