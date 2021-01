Lionel Messi opnieuw stap dichter bij PSG: Landgenoot laat zich uit over mogelijke komst

'Waar speelt Lionel Messi volgend seizoen' is de vraag van één miljoen. Toch blijven nieuwsberichten in verband met een mogelijke overgang naar PSG circuleren. Het was dit keer de beurt aan Leandro Paredes om zich uit te laten over de mogelijke transfer.

Leandro Paredes, landgenoot van Messi en middenvelder bij Paris Saint-Germain heeft zich uitgesproken over een eventuele transfer van Messi naar Parijs. “Natuurlijk willen we Messi in ons team, maar het zijn beslissingen die door de club genomen moeten worden. Het bestuur moet proberen om Messi te overtuigen om naar ons te komen”, aldus de 26-jarige Argentijn. Ook bij Barcelona reageren ze nu over een transfer naar Paris Saint-Germain Koeman, de trainer van FC Barcelona reageerde op de mogelijke overgang: "Als ze mij zouden vragen of ik geïnteresseerd ben in Neymar of Mbappé, zou het antwoord wellicht ook 'ja' zijn", verklaarde hij aan Marca. De Nederlander probeert zo de speculaties nog even aan de kant te schuiven. Na alle berichten is het toch PSG dat voordurend op de voorgrond treedt als het over een transfer van Messi gaat. Op 30 juni loopt het contract van de Argentijn af bij Barcelona.