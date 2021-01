Lierse Kempenzonen kan na 0 op 18 nog eens winnen dankzij hattrick van Fessou Placca

Lierse Kempenzonen weet opnieuw wat winnen is. De club haalde het deze avond met 3-1 van Club NXT. Fessou Placca was de grote man bij de thuisploeg, want de aanvaller was goed voor een hattrick.

Lierse Kempenzonen kon alleen maar tevreden zijn met de overwinning deze avond en de club begon ook uitstekend aan de partij. Na tien minuten opende Fessou Placca de score: 1-0. Net voor de rust deed de aanvaller het opnieuw. Dankzij zijn tweede van de avond kon Lierse Kempenzonen met 2-0 gaan rusten. Ook na de rust bleef Placca de beste man op het veld. Net voor het uur had hij dan ook zijn hattrick compleet. Helemaal in het slot zorgde De Cuyper via een strafschop voor de eerredder, maar verder raakte Club NXT niet meer. Door deze 3-1 overwinning komt Lierse Kempenzonen iets dichter bij Lommel. Het verschil tussen beide clubs is nog 8 punten. Club NXT staat alleen op de laatste plaats en volgt op 6 punten van Lierse Kempenzonen.