Uitleenbeurt mét optie tot aankoop: Dries Mertens ziet 50-voudige doelpuntenmaker bij Napoli vertrekken

Napoli doet voortaan voort zonder een speler die de voorbije seizoen het doel wel wist staan. Dries Mertens speelt niet langer samen met Arek Milik. De Poolse aanvaller trekt onder de vorm van een uitleenbeurt naar Olympique Marseille.

In totaal maakte Arkadiusz Milik vijftig doelpunten tijdens zijn periode bij Napoli. Milik was aan zijn vierde seizoen bij Napoli bezig. Zijn profcarrière begon hij in zijn thuisland bij Górnik Zabrze en nadien volgden passages elders in Europa bij Leverkusen, Augsburg en Ajax.

Marseille heeft nu een akkoord gesloten met Napoli om hem achttien maanden te huren, mét een optie tot aankoop hierna. Volgens verscheidene media zou de aankoopoptie acht miljoen euro bedragen, met daarbovenop nog een bonus van vier miljoen euro.

Zowel Napoli als Marseille hebben de transfer bevestigd op hun officiële kanalen. Marseille heette Milik met een filmpje alvast hartelijk welkom.