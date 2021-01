Romelu Lukaku en Inter Milaan scoren niet en laten leidersplaats liggen, AC Milan gaat in eigen huis zwaar onderuit

De spanning stijgt in de Serie A. AC Milan verloor zaterdag in eigen huis met 0-3 van Atalanta. Inter Milaan kon dus op gelijke hoogte komen met de Italiaanse leider, maar liet deze unieke kans liggen.

AC Milan, zonder de geschorste Alexis Saelemaekers, ging in eigen huis met de billen bloot tegen Atalanta. Het is al de tweede thuisnederlaag dit jaar voor de Rossoneri. De bezoekers kwamen op het halfuur op voorsprong via een doelpunt van Cristian Romero. In de tweede helft kwamen ook Josip Illicic en Duvan Zapata tot scoren. De leider in de Serie A had geen reactie in huis, en moest dus hopen op puntenverlies bij stadsrivaal Inter Milaan. Bij Atalanta vielen ex-Genkies Joakim Mæhle en Ruslan Malinovski in.

De zee van ruimte splijt open in San Siro! ⬆🎯 @DuvanZapataCF pic.twitter.com/ls8FDEmTqB — Play Sports (@playsports) January 23, 2021

Maar Inter kon niet profiteren van de zware nederlaag. De troepen van Antonio Conte konden voor het eerst dit seizoen niet de weg naar het doel vinden. Een flauwe parij, waar amper doelgevaar viel te noteren. Lautaro Martinez toonde zich het gevaarlijkst. Eerst werd zijn doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Even later kreeg hij nog een ultieme mogelijkheid, maar knalde hij recht op de doelman van Udinese. Rode Duivel Romelu Lukaku kent ondertussen een droogte van vier wedstrijden. Begin januari trof hij voor het laatst raak in het duel tegen Crotone.

AC Milan is dus nog steeds de fiere leider in de Serie A, maar het ziet stadsrivaal Inter nu wel naderen tot op twee punten. Beide ploegen nemen het dinsdag in de Italiaanse beker het tegen elkaar op.