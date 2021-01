Ajax wint, ondanks het doelpunt van landgenoot Mickaël Tirpan, op bezoek bij Fortuna Sittard: Thibaud Verlinden debuteert

Ajax kende de nodige moeite met Fortuna Sittard. De Belgische-verdediger Mickaël Tirpan maakte nog de gelijkmaker, maar Sébastien Haller verzekerde een nieuwe driepunter voor de leider in de Eredivisie. De 19-jarige Thibaud Verlinden debuteerde bij de Limburgse club.

Zondag speelde Ajax op bezoek bij Fortuna Sittard. Bij de thuisploeg startte landgenoot Mickaël Tirpan in de basis, nieuwkomer Thibaud Verlinden begon op de bank. Hij tekende vrijdag een contract bij de Limburgse club.

Ondanks het overtallige balbezit en grote kansen voor Ajax, kwam het pas op voorsprong via een eigen doelpunt van aanvaller Sebastian Polter. Toch gaf de Limburgse club zich niet zomaar gewonnen. Vlak na rust kwam het zelfs via een treffer van Mickaël Tirpan (ex-Lokeren, Eupen en Moeskroen) op gelijke hoogte.

Lang kon de thuisploeg niet genieten van de gelijkmaker, amper twintig minuten later bracht nieuwkomer Sébastien Haller de Amsterdammers opnieuw op voorsprong. De Franse spits trof ondertussen al voor een tweede keer raak, en gaf drie assists in zijn eerste vier wedstrijden voor Ajax. De thuisploeg kwam in het slot nog met een man minder te staan. De onfortuinlijke Polter maakte eerst een eigen doelpunt, en ontving in het slot ook een rode kaart. Hij maakte een smerige overtreding op invaller Edson Álvarez. De 19-jarige Thibaud Verlinden maakte tien minuten voor tijd zijn debuut in de Eredivisie.