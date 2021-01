Van den Brom baalt na nederlaag in topper: "Fysiek niet meer in staat om te achtervolgen"

KRC Genk ging met een 1-2 voorsprong de rust in. Na het uur leek de brandstoftank leeg bij de Limburgers. Club Brugge profiteerde optimaal en boog de achterstand om in een 3-2 zege. "Teleurstellend resultaat", baalde van den Brom na afloop.

"De teleurstelling met het resultaat overheerst, al hebben mijn jongens er vandaag echt alles aan gedaan. In het begin van de wedstrijd hadden we heel veel moeite met hun spel. Daarna hebben we goed gereageerd en enkele goede kansen gecreëerd, door goed te gaan voetballen". Van den Brom zag zijn ploeg ietwat gevleid met 1-2 de kleedkamers opzoeken.

"In het begin van de tweede helft kregen we met Preciado de kans om op 1-3 te komen. Daar zag je toch dat hij geen aanvaller is. Daarna werd het moeilijk voor ons", vertelt van den Brom. "Club Brugge zette heel hoog en agressief druk en wij konden de bal niet meer vasthouden. We kwamen niet meer in ons spel. Het feit dat Ito en Onuachu steeds dieper aan de bal kwamen, is een teken dat we iets niet juist deden."

"Twee keer verdedigden we niet goed en zo werd het 3-2. Dat is zuur, twee aanvallen door het centrum. Dat is zuur. Daarna waren we fysiek niet meer in staat om terug te komen. Dan merk je toch dat de wedstrijd van donderdag in de benen zat, zeker wanneer je moet gaan achtervolgen. Jammer is het, want het was onnodig", besloot een teleurgestelde van den Brom.