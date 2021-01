Jongere broer Michy Batshuayi staat wel aan het kanon: Leya Iseka zet FC Metz opnieuw op weg naar de zege

FC Metz won zondagmiddag in de Ligue 1 met 2-0 van FC Nantes, het was opnieuw langenoot Leya Iseka die de weg naar het doel vond. Vorige week deed hij dat ook al eens in de onverwachte zege tegen Olympique Lyon.

Vorige week verbaasde FC Metz vriend en vijand met de nipte overwinning op het veld van Olympique Lyon. Verbazen deed ook landgenoot Leya Iseka, na balverlies op het middenveld werd Iseka de diepte ingestuurd. Lyon-doelman Anthony Lopes kwam uit, maar bleef vervolgens staan en werd simpel uitgespeeld, waarna de aanvaller kon scoren. Ook in de 2-0 overwinning tegen FC Nantes stond de 23-jarige aanvaller aan het kanon. Met een mooi lobje zette hij zijn ploeg op weg naar een nieuwe overwinning. FC Metz kent een zorgeloos seizoen en staat op een negende plaats in de Ligue 1. Deze zomer zag het er nochtans niet zo goed uit voor Aaron Leya Iseka. De Belg kwam nauwelijks aan spelen toe bij FC Toulouse, dat ook nog eens degradeerde naar de tweede klasse. FC Metz zag een aanvaller zwaar geblesseerd uitvallen, dus informeerde het naar de diensten van de jongere broer van Michy Batshuayi. Hij wordt nu tot het einde van het seizoen gehuurd, en trof ondertussen al viermaal raak voor zijn nieuwe werkgever. Hij debuteerde in 2014 in de hoofdmacht van Anderlecht, maar trok amper twee seizoenen later op huurbasis naar het ambitieuze Olympique Marseille. Daar kwam hij niet aan spelen toe dus nam, na een avontuur bij Zulte-Waregem, Toulouse hem in 2018 voor een prijs rond de 1 miljoen euro over van paars-wit.