Wie van geblesseerden en aanwinsten mogen we verwachten bij Anderlecht? Kompany geeft update over paraatheid

Anderlecht trekt morgen naar Moeskroen. Maar met welke kern gaan ze dat doen? Vincent Kompany zag de voorbije dagen heel wat geblesseerden terugkeren, maar wie is er al klaar? En hoe zit het met de kersverse aanwinsten?

Wel, op Majeed Ashimeru moeten we nog niet rekenen. De Ghanese middenvelder "heeft tijd nodig". Adrien Trebel is wel weer helemaal fit en doet alle groepstrainingen mee. "Hij is helemaal hersteld. Nu moeten we nadenken hoe we hem gaan integreren. Maar het is een speler bij waar we op kunnen rekenen", aldus Kompany.

In de wedstrijdselectie tegen Moeskroen verwachten we Trebel nog niet. Ook voor Sambi Lokonga lijkt het nog te vroeg. Wie er wel bij zal zijn, is de nieuwste aanwinst: Jacob Bruun Larsen. "Hij stond vroeger gekend als één van de Europese toptalenten. Hij heeft ook al wat Bundesliga-matchen in een heel goed Dortmund-team op zijn conto staan. Hij heeft het de laatste jaren wel moeilijk gehad, maar met zijn talent zit hij nu op de juiste plek."

In de basis gaat hij hem wel niet meteen zetten. "Hij is topfit, maar de integratie heeft altijd een beetje tijd nodig. Ik wil ook niet wanhopig doen. Ik wil zeker zijn dat een speler op zijn topniveau zit vooraleer hij speelt. Maar het is enkel matchritme dat hij ontbreekt. Hij heeft een heel goeie tactische scholing gekregen, dat zie je. Hij zal er wel snel staan."