Geen offensieve versterking voor de Great Old: 'transfertarget wijst Antwerp af'

Om zijn doelpuntenproductie de hoogte in te jagen had Antwerp zijn zinnen gezet op Adolfo Gaich. Onlangs bevestigde trainer Franky Vercauteren nog de interesse van stamnummer 1 in de Argentijnse aanvaller. Enig probleem: Gaich zou niet willen komen.

Dat meldt alvast Het Laatste Nieuws. Gaich zou het niet zien zitten om in de Belgische competitie te komen spelen. Eerder was Gaich ook al in beeld bij Gent en voerde Club Brugge besprekingen om hem aan te trekken. Dat resulteerde uiteindelijk niet in een transfer en ook met Antwerp lijkt dus geen deal mogelijk. Italië als bestemming in plaats van België? Gaich zou zelf de stekker getrokken hebben uit de onderhandelingen. Naast de interesse van Antwerp schermt de speler ook met belangstelling uit de Serie A. Volgens de Italiaanse media is een akkoord met Benevento, de ploeg van Filippo Inzaghi, niet veraf. De 21-jarige Adolfo Gaich is voorlopig nog altijd speler van het Russische CSKA Moskou, nadat hij in augustus 2020 zijn thuisland verliet voor de Moskovieten.