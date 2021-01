Adrie Koster (ex-Club, ex-Beerschot) betaalt het gelag voor slechte resultaten en is ontslagen

Adrie Koster, van 2009 tot 2012 in België actief als coach van Club Brugge en Beerschot, zit zonder club. De Nederlander is ontslagen door Willem II, dat serieus op de doel is en verwikkeld is in een degradatiestrijd. Koster betaalt het gelag voor de tegenvallende resultaten.

Sinds de zomer van 2018 was Koster weer in de Eredivisie aan de slag bij Willem II. Vorig seizoen eindigde de ploeg uit Tilburg nog heel knap vijfde. Dit seizoen draait het echter vierkant en vooral de laatste maanden is het armoe troef. Na een overwinning tegen VVV op 21 november, pakte Willem II slechts 2 op 27. Voorlaatste Willem II staat dan ook voorlaatste met amper 10 punten. Het bestuur kon het niet langer aanzien en heeft nu toch ingegrepen door Koster aan de kant te zetten. "Wij zijn Adrie erg dankbaar voor de mooie prestaties die we samen met hem bereikt hebben", bedankt technisch directeur Joris Mathijsen de trainer voor bewezen diensten. "Gedurende ruim 2,5 jaar hebben we erg prettig met Adrie samengewerkt", gaat Mathijsen verder. "Toch voelen we ons nu genoodzaakt om gezien de tegenvallende resultaten van dit seizoen in het belang van de club dit zeer moeilijke besluit te nemen." Willem II gaat op zoek naar een nieuwe trainer, de rest van de huidige staf zal de wedstrijd van donderdag tegen Aajx voorbereiden.