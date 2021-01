Manchester United verliest leidersplaats na blamage tegen rode lantaarn

Manchester United ging op eigen veld pijnlijk onderuit tegen Sheffield United. Daarmee verliezen The Red Devils ook meteen hun leidersplaats.

Manchester United nam het woensdagavond in eigen huis op tegen rode lantaarn Sheffield United. De Engelse competitieleider dacht stiekem aan een eenvoudige zege, de bezoekers konden maar liefst één van hun twintig competitiewedstrijden winnen. Maar uiteindelijk werd het een frustrerende avond voor The Red Devils.

Na twintig minuten spelen kopte Kean Bryan op hoekschop de bezoekers meteen op voorsprong. Even later zag Manchester United de gelijkmaker van Anthony Martial afgekeurd worden door een voorafgaande fout van Harry Maguire. Diezelfde Harry Maguire knikte in de tweede helft wel met het hoofd de gelijke stand opnieuw op het bord.

Maar de troepen van Solskjær konden niet profiteren van het momentum. Oliver Burke trof, via het been van Manchester United-verdediger Axel Tuanzebe, raak en schonk Sheffield United een tweede zege van het seizoen. Hierdoor is Manchester United zijn leidersplaats kwijt. Het volgt op één punt van stadsrivaal Manchester City, dat één wedstrijd minder heeft gespeeld.