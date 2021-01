Jesse Lingard wordt uitgeleend door Manchester United aan West Ham

West Ham United heeft er een nieuwe speler bij. Jesse Lingard wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van Manchester United. Bij manchester United kon hij dit seizoen nog geen speelminuten verzamelen.

Goed seizoen van West Ham

Bij West Ham zal Lingard proberen strijden voor een plek die recht geeft op Europees voetbal. Een moeilijke opdracht maar niks is onmogelijk. West Ham staat momenteel op een vijfde plaats en doet zo beter dan Tottenham, Everton, Chelsea en Arsenal. ​

Lingard is ondertussen ook al 28 jaar en staat in Manchester nog onder contract tot de zomer van 2022. De actuele marktwaarde zou volgens transfermarkt.nl nog zo'n 10 miljoen euro bedragen.

ℹ️ @JesseLingard will spend the rest of 2020/21 on loan at West Ham.



Best of luck, Jesse — go show them what you can do 👊#MUFC