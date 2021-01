Alle ogen gericht op Mikkel Damsgaard van Sampdoria

De Deense middenvelder is zeer gewild op de transfermarkt dankzij zijn goede prestaties bij Sampdoria.

Juventus, Inter, Tottenham en West Ham United behoren tot de clubs die naar verluidt Sampdoria-middenvelder Mikkel Damsgaard in de gaten houden. Dit staat vandaag in 'Football Italia'.

De 20-jarige heeft al zijn eerste cap voor Denemarken en werd in september 2020 getransfereerd van Nordsjaelland voor € 6,5 miljoen. Hij maakt grote indruk in zijn debuutseizoen in de Serie A, scoorde twee goals en leverde drie assist af in 18 optredens.

Vanavond ontvangt Sampdoria Juventus om 18 uur. Ineens de kans voor Mikkel Damsgaard om zijn kunnen te laten zien.