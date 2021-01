Liverpool wint, met Divock Origi in de basis, van West Ham United

Liverpool won vlot van West Ham United met 1-3.

Bij Liverpool kreeg Divock Origi een basisplaats van Jürgen Klopp in de gewonnen wedstrijd tegen West Ham United. Het was zijn ploeggenoot Mohamed Salah die de matchwinnaar werd voor Liverpool. Met twee doelpunten zette hij Liverpool op voorsprong. De derde goal die kwam voor rekening van Georginio Wijnaldum. De laatste treffer van de partij was de eerredder voor West Ham United via Graig Dawson.

Divock Origi werd in de 80ste minuut gewisseld en kon zich niet op het scorebord plaatsen. Hopelijk krijgt hij de komende weken hiertoe wel de mogelijkheid.

Liverpool klimt over Leicester City naar de 3de plaats in de Premier League met 4 punten achterstand op leider Manchester City dat nog een wedstrijd tegoed heeft.