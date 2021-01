Luis Suarez scoort aan de lopende band bij Atlético Madrid dat mede dankzij hem op de 1ste plaats staat in de Primera Division.

Vele dachten dat Luis Suarez versleten was en dat hij geen meerwaarde meer ging zijn bij Atlético Madrid. Hij bewijst elke criticaster zijn ongelijk en staat met 14 doelpunten alleen 1ste in de topschutterslijst in de Primera Division. Het is niet alleen persoonlijk succes voor hem maar mede dankzij die 14 doelpunten staat Atlético Madrid alleen eerste in de Spaanse 1ste klasse.

Atlético Madrid won deze middag met 2-4 van Cadid, dit dankzij twee doelpunten van Luis Suarez, en heeft al 10 punten voorsprong op stadsgenoot Real Madrid.