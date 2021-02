Ook Italiaanse traditieclub kwam plots met voorstel voor Tissoudali op de proppen: "Op een bepaald moment heb ik gewoon mijn telefoon uitgezet"

Tarik Tissoudali draagt vanaf heden het shirt van KAA Gent. De aanvaller koos uiteindelijk voor een verhuis naar de Ghelamco Arena. Maar niet alleen KAA Gent en DC United waren geïnteresseerd.

KAA Gent speelde uiteindelijk het kortst op de bal en haalde Tarik Tissoudali weg bij Beerschot VA. Nochtans was de laatste dag van de mercato héél hectisch voor de aanvaller.

DC United deed er alles aan om de 27-jarige Marokkaan naar Washington te halen, terwijl ook Beerschot VA een nieuw offensief had ingezet. "Ze vertelden me dat ze van mij hun bestbetaalde speler wilden maken."

© photonews

Maar dat is niet alles. Ook Parma Calcio 1913 heeft zich gisteren nog gemeld op het Kiel. De Italiaanse traditieclub vecht tegen de degradatie en zag in Tissoudali een opportuniteit om in de Serie A te blijven.

"Op een bepaald moment heb ik gewoon mijn telefoon uitgezet", lacht Tissoudali de spanning weg in Het Laatste Nieuws. "Er kwamen nog een pak aanbiedingen, maar in mijn hoofd was ik al een speler van Gent."