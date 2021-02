Ajax kan recordaankoop Haller niet opstellen in Europa: "Zoeken uit wat misgegaan is"

Moet Ajax het in Europa zonder hun nieuwe spits Sébastien Haller zien te rooien? De naam van de Fransman staat niet op de lijst van de UEFA.

Ajax nam Sébastien Haller vorige maand voor maar liefst 22,5 miljoen euro over van West Ham United. In 6 competitiematchen was de Franse spits al goed voor 2 goals en 4 assists.

Haller leek gewoon inzetbaar voor de komende duels met Rijsel in de 1/16e finales, want hij is dit seizoen nog niet Europees in actie gekomen. Maar nu blijkt echter dat zijn naam niet op de lijst van de UEFA staat.

Ajax onderzoekt waarom Haller ontbreekt. "We zijn aan het uitzoeken wat mis gegaan is", vertelt een woordvoerder. "We hebben contact opgenomen met de KNVB en UEFA, maar hebben nog geen uitsluitsel."

Oussama Idrissi, afgelopen maandag overgekomen van Sevilla, staat wel gewoon op de lijst. Ajax gaat op 18 februari op bezoek bij Rijsel. De return is een week later in Amsterdam.