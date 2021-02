Hoe geraakt Eden Hazard uit de miserie? "Dat heeft hij nodig, maar dat is nu onmogelijk"

Eden Hazard beheerst dezer dagen de Belgische voetbalpers. De aanvoerder van de Rode Duivel ligt nog maar eens in de lappenmand met een spierblessure. Marc Degryse ziet licht aan het einde van een lange tunnel...

Al sinds zijn transfer van Chelsea FC naar Real Madrid is Eden Hazard een zorgenkind. De aanvoerder van de Rode Duivel sukkelt van de ene spierblessure in de andere. Vandaag worden zelfs al vraagtekens geplaatst bij het EK.

“In de zomer van 2019 én 2020 heeft Hazard geen normale voorbereiding gehad”, aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Hij was geblesseerd en kan de basis voor het seizoen niet leggen. Je mag het draaien of keren hoe je wil, maar dat sleur je een gans seizoen mee. Hij holt constant achter de feiten aan. Het verhaal doet me denken aan de situatue van Vincent Kompany destijds.”

Degryse weet dan ook wat Hazard nodig heeft om zijn niveau terug te halen. “Hazard heeft een rustige zomer nodig waarin hij gedurende vier tot zes weken het hele lichaam kan klaarstomen. Maar ook in 2021 is dat onmogelijk. Eerst volgt het EK en dan zullen de trainingen bij Real Madrid snel starten. De vooruitzichten op lange termijn zijn niet rooskleurig.”