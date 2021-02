Koeman is het grondig beu en haalt uit: "Ik heb soms de indruk dat men dat in Parijs is vergeten"

PSG wil Lionel Messi deze zomer naar Parijs loodsen. Ronald Koeman is het grondig beu dat de transfergeruchten rond de Argentijn Camp Nou in de ban houden.

“Het getuigt van weinig respect dat zoveel mensen bij PSG praten over Lionel Messi”, aldus Ronald Koeman. Na Neymar liet ook Angel di Maria al weten dat hij er zeker van is dat zijn landgenoot volgend seizoen in de Franse hoofdstad zal voetballen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

“Messi heeft een contract bij FC Barcelona”, gaat Koeman verder. “Ik heb soms de indruk dat men dat in Parijs is vergeten. Het is duidelijk dat PSG de druk op ons op die manier probeert te verhogen. Ze benadelen op die manier het voetbal. Gelukkig staat Messi boven die geruchten.”