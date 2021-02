Na Neymar is ook deze PSG-ster er zeker van: "Heb geen gesprek nodig om te weten dat Messi op het einde van het seizoen naar PSG zal komen"

Waar ligt de toekomst van Lionel Messi? Neymar én Angel di Maria lijken er zeker van te zijn dat ze volgend aan de zijde van de Argentijn zullen voetballen.

Neymar liet al meermaals optekenen dat hij er zeker van is dat Lionel Messi volgend seizoen voor PSG zal voetballen. Meer zelfs: de Parijzenaren speelden er handig op in tijdens de onderhandelingen over een contractverlenging.

“Ik heb zelf nog niet met Messi gesproken”, is ook Angel di Maria op de hoogte van de plannen. “Maar hij wil Barcelona verlaten. Ik heb geen gesprek nodig om te weten dat hij op het einde van het seizoen naar PSG zal komen.”