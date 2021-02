Ajax en Onana komen met reactie over het dopingschandaal: 'Het was een simpele aspirine'

De UEFA sprak de straf voor Andre Onana al uit. De doelman van Ajax werd voor twaalf maanden geschorst nadat het verboden middel furosemide aangetroffen werd. Het middel werd aangetroffen in een controle buiten competitie.

De schorsing gaat onmiddellijk in en geldt voor alle competities. Voor Ajax, dat nog op drie fronten actief is, kwam de beslissing hard aan. Onana en Ajax besloten om in beroep te gaan tegen de schorsing bij het sporttribunaal CAS.

Onana liet in Nederlandse media weten de schorsing ‘buitensporig en buitenproportioneel’ te vinden. Dat zegt de 24-jarige international van Kameroen in een persoonlijke verklaring. Volgens de 24-jarige Kameroener gaat het om een menselijke fout. Het verboden middel zou dus onbewust zijn ingenomen.

Simpele aspirine

"Het was een simpele aspirine. Het medicijn was voorgeschreven aan mijn vriendin. Ik zag het per ongeluk aan voor een aspirine, omdat de verpakking nagenoeg identiek was. Dat spijt me enorm", aldus Onana in zijn verklaring.

Ook Ajax kwam met een gelijkaardig persbericht. "De speler voelde zich op de ochtend van 30 oktober niet lekker. Daarvoor wilde hij een tabletje nemen. Onbewust slikte hij echter Lasimac, een middel dat zijn vrouw eerder voorgeschreven kreeg. (...) Daarbij is door het tuchtorgaan van de voetbalbond uitgesproken dat hij niet de intentie heeft gehad om vals te spelen."

Algemeen directeur Edwin van der Sar sprak zich uit over het voorval. De ex-doelman had gehoopt op een mildere straf. "Wij doen uitdrukkelijk afstand van prestatiebevorderende middelen, wij staan uiteraard voor een schone sport. Dit is een verschrikkelijke tegenvaller, voor Andre zelf maar zeker ook voor ons als club. Wij hadden gehoopt op een voorwaardelijke schorsing of op een veel kortere schorsing dan deze twaalf maanden, omdat het aantoonbaar niet bedoeld is geweest om zijn lichaam te versterken en zodoende zijn prestaties te kunnen verbeteren."