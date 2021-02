Mentale opdoffer voor Jason Denayer: 'Het heelt traag'

Jason Denayer blesseerde zich vorige week op verplaatsing bij Bordeaux. Het is ondertussen al de zoveelste Rode Duivel in de lappenmand, daarnaast verwacht zijn trainer hem nog niet onmiddellijk terug.

In het competitieduel tegen Bordeaux moest Denayer al na 23 minuten zijn strijd staken. Hij sukkelt met een probleem aan de rechterdij en is daardoor een tijdje out. De centrale verdediger zal volgens zijn trainer ook dit weekend nog niet in actie komen op het veld van Straatsburg: “De blessure van Jason heelt traag, maar hij is zeker nog niet fit genoeg om zaterdag te spelen”, aldus Rudi Garcia op de persconferentie. Daarnaast kon de Fransman ook niet reageren op de vraag hoelang de Rode Duivel nog onbeschikbaar zal zijn.

Olympique Lyon blijft goed presteren in de Ligue 1. Het staat op een tweede plek en telt twee punten minder dan leider OSC Lille. De club hoopt dus snel opnieuw te kunnen rekenen op de diensten van hun vice-aanvoerder. Les Gones dromen stiekem van een nieuw titelfeestje, al is de strijd nog lang.