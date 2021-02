Manchester United-icoon heeft duidelijke boodschap voor Real Madrid: "Verkoop Eden hazard!"

Met een nieuwe blessure erbij lijkt het avontuur in Madrid steeds meer op een sisser uit te draaien voor Eden Hazard.

Hazard heeft dit seizoen 8 wedstrijden gespeeld in de Spaanse competitie en was daarin goed voor 2 doelpunten. Vereder was hij vooral geblesseerd, de 9e blessure al voor Hazard sinds hij bij Real getekend heeft en volgens sommigen ook de blessure te veel. Want Dimitar Berbatov, ex-spits van onder meer Tottenham en Manchester United, raadt De Koninklijke aan om de winger te verkopen.

"Real moet het echt overwegen om Eden Hazard te verkopen", laat de Bulgaar noteren in een column voor een gokwebsite. "Hij heeft al zo veel blessures gehad sinds zijn aankomst in Spanje en dat weerhoudt hem ervan om de briljante voetballer te zijn die hij bij Chelsea was. Dat hij steeds geblesseerd is, is voor mij een teken aan de wand dat er nog meer aan de hand is", aldus de voormalige spits.

"Zal hij in staat zijn om zijn vorm terug te krijgen en te laten zien dat het geld dat Real in hem geïnvesteerd heeft verstandig was? Op dit moment is het antwoord nee. (...) Hij is net 30 geworden en heeft nog wel wat tijd maar de vraag moet gesteld worden, aangezien hij nog niets bewezen heeft in Madrid", besluit Berbatov.