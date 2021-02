Courtois behoedt met fantastische redding Real Madrid van puntenverlies tegen rode lantaarn

Real Madrid is in de slotfase gaan winnen bij rode lantaarn Huesca. Thibaut Courtois kwam met een fantastische redding in de tweede helft.

Real Madrid won met 1-2 op bezoek bij Huesca, de laatste in de stand. Rahpaël Varane tekende voor de twee goals. Huesca was nochtans, bij het begin van de tweede helft, met een fantastische goal op voorsprong gekomen. Real kon niet overtuigen, maar won uiteindelijk wel. Courtois moest een knappe redding uit zijn mouwen schudden om Huesca van een nieuwe voorsprong te houden. Varane sloeg goed 6 minuten voor tijd voor een tweede keer toe. ⛔ | Wat een redding van Thibaut Courtois! 💪🇧🇪#HuescaRealMadrid pic.twitter.com/dVSMsNgkCE — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 6, 2021