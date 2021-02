Woordenwisseling tussen Lukaku en Ibrahimovic krijgt een staartje: schorsing dreigt

In Italië is de rel tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic nog steeds een hot item. De openbare aanklager heeft geluisterd naar de uitleg van de Zweed, binnenkort wordt de straf voor beide spelers uitgesproken.

Het opstootje tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic ging de wereld rond. Beide heren werden na de wedstrijd geschorst, de spits van de Rode Duivels stond op scherp en pakte na deze rel nog een gele kaart. De Zweed daarentegen kreeg later in de wedstrijd zijn tweede geel karton en moest vroegtijdig het veld verlaten.

Maar het verhaal was zeker nog niet afgelopen. De Italiaanse voetbalbond startte een onderzoek. Zo moest Ibrahimovic zich verantwoorden over mogelijke racistische uitlatingen tegenover Lukaku, nadat hij het had over "Voodoo rituelen" die Lukaku's moeder uitvoerde tijdens zijn periode bij Everton. Via Instagram had hij zichzelf al verdedigd: "In Zlatan's wereld is er geen plaats voor racisme."

Volgens de Gazzetta Dello Sport werd de beschuldiging van racisme door de openbare aanklager verworpen, waardoor Zlatan een zwaardere straf zal ontlopen. Er dreigt voor beide spelers wel nog een schorsing van twee speeldagen wegens onsportief gedrag.