🎥 Zlatan Ibrahimovic bereikt nieuwe mijlpaal na ruime zege tegen rode lantaarn: "Het is mijn werk om doelpunten te maken"

Zondagmiddag won AC Milan zonder moeite van Crotone. Het had een lange tijd maar een nipte voorsprong beet, maar uiteindelijk kraakte de verdediging van de rode lantaarn. De ideale gelegenheid voor Zlatan Ibrahimovic om zich in de geschiedenisboeken te knallen.

De Zweed had het openingsdoelpunt achter zijn naam geschreven, dat was ondertussen zijn 500e doelpunt in clubverband. Op het uur tikte hij simpel zijn 501e doelpunt binnen. Het begin van een ruime 4-0 zege.

Ibrahimovic knalde zich dus opnieuw in de geschiedenisboeken: "Het belangrijkste is dat ik mijn team zo goed mogelijk help. En het is mijn werk om doelpunten te maken en situaties te creëren waar goals uit vallen", klonk hij tevreden. Een kwartier voor het einde werd de 39-jarige aanvaller met een brede glimlach vervangen door Mario Mandzukic. Alexis Saelemaekers begon in de basis, maar bleef tijdens de rust in de kleedkamer.

De Rossoneri blijft met deze driepunter leider in de Serie A, maar het voelt wel nog steeds de hete adem van Inter Milaan en Juventus. Beide ploegen wonnen afgelopen weekend ook hun wedstrijd.