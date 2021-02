Kompany spreekt zich uit over Hazard: "We zijn goed gewapend om EK te winnen" en "Als ik hem één raad kan geven..."

De situatie van Eden Hazard baart heel wat Belgische voetballiefhebbers zorgen. Vincent Kompany hoopt uiteraard ook dat België op het EK een gooi zal kunnen doen naar de titel. Liefst met de beste Hazard. Is dat nog mogelijk?

Vincent Kompany werd via een digitaal gesprek in La Tribune gevraagd naar zijn mening over Hazard. "Ik denk dat Eden het geluk heeft dat hij een arsenaal van zo veel talent heeft dat hij zichzelf kan heruitvinden. En ik zeg niet dat hij zichzelf moet heruitvinden. Maar als hij vindt dat dat nodig is, zal hij dat kunnen doen", denkt Kompany.

Zal Hazard snel kunnen hervatten? "Of competitie te snel of niet komt, dat hangt af van zijn fysieke paraatheid. Als ik hem één raad kan geven, al heeft hij dat misschien niet nodig, is het om kalm te blijven en zich te blijven focussen op het doel. Alles wat over hem gezegd wordt, dat maakt niet uit. Er is maar één ding dat er toe doet: dat is hijzelf, zijn lichaam. Hij leert zijn lichaam kennen en kan wel beslissen of hij kan spelen of niet."

Kompany ziet het om de lange termijn zeker goed komen met Hazard. "Hij heeft zo veel talent, hij heeft enkele mooie jaren voor zich." Blijft de vraag hoe België er voor staat voor het EK, met de blessures waar verschillende sterkhouders bij de Rode Duivels mee kampen. "We zijn goed gewapend om het EK te winnen", is Kompany zeker.