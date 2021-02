De middelvinger en scheldpartijen tussen Inter en Juventus blijven niet zonder gevolgen

Tijdens het bekerduel tussen Inter Milaan en Juventus van afgelopen dinsdag raakten de gemoederen serieus verhit met Inter-coach Antonio Conte en Juventus-voorzitter Andrea Agnelli in de hoofdrol. De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft nu besloten een onderzoek te starten.

Inter Milaan tegen Juventus is een wedstrijd die altijd wel wat spanning met zich meebrengt, maar wat afgelopen dinsdag tijdens hun Coppa Italia-duel gebeurde was toch opvallend.

Scheldpartijen

Tijdens de rust stak Antonio Conte zijn middelvinger op richting de Juventus-bank. Zo stak hij het vuur aan de lont voor wat resulteerde in hevige ruzie tussen bestuursleden en technische staf van beide clubs. Volgens La Gazzetta dello Sport zou zelfs Juventus-voorzitter Andrea Agnelli zich hiermee gemoeid hebben.

Agnelli deed er achteraf nog een schepje bovenop. Hij wandelde na de wedstrijd van op de eretribunue naar beneden na de match om Conte aan te pakken met een scheldpartij als gevolg.

Ondezoek

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) zou volgens Het Nieuwsblad nu een onderzoek gestart zijn naar het gedrag van de “bestuurders en clubleden” van beide ploegen tijdens hun opstootje in de catacomben. Voor het onderzoek zou onder andere de vierde official al zeker verhoord worden.

Het onderzoek zal moeten uitwijzen of er iemand verder bestraft moet worden of niet.

Wedstrijd

Los van alle drama werd er dinsdag ook nog gewoon gevoetbald in Turijn. De terugwedstrijd tussen de Italiaanse grootmachten eindigde met 0-0 in een bloedeloos gelijkspel. Voor Juventus volstond dat in ieder geval voor de kwalificatie nadat ze de heenwedstrijd met 2-1 hadden gewonnen.