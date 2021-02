Neymar zit diep na nieuwe blessure en aanhoudende kritiek: "Het maakt me triest en ik weet niet hoe lang ik dat nog vol kan houden"

Geen Neymar volgende week in de Champions League-kraker tegen zijn ex-ploeg Barcelona. De Braziliaan moest zelf van het veld stappen tegen Caen met nog maar eens een blessure. De sterspeler van PSG is er de kop van in.

Een maand zou Neymar buiten strijd zijn met een kwetsuur aan de adductoren. Nog maar eens een klap voor de Braziliaan die de laatste jaren steevast af te rekenen heeft met vervelende blessures. Hij heeft nu zijn frustraties geuit in een post op Instagram. "De treurnis is groot, de pijn immens en het gehuil constant", klinkt het. "Opnieuw moet ik even stoppen met wat ik het liefste doe in het leven: voetballen. Het maakt me erg triest dat ik moet luisteren naar spelers, trainers of commentatoren die zeggen: 'Ze moeten hem echt raken', 'Hij laat zich veel vallen', 'huilebalk', 'verwend' en zo veel meer. Het maakt me triest en ik weet niet hoe lang ik dat nog vol kan houden. Ik wil gewoon gelukkig zijn en voetballen. Niets anders." Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg PSG - Nice live op Voetbalkrant.com vanaf 17:00 (13/02).