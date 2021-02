FC Barcelona maakt brandhout van Alaves mede dankzij twee prachtgoals van Messi

Het was een goede generale repetitie deze avond voor FC Barcelona met de Champions League-wedstrijd tegen PSG in het vooruitzicht. Ze wonnen thuis makkelijk met 5-1 van Alaves. Francisco Trincao en Lionel Messi scoorden beiden twee keer.

De Catalanen waren een maatje te groot voor Alaves dat weinig in de pap te brokken had in Camp Nou. Het kon in deze wedstrijd uiteraard weer rekenen op sterspeler Lionel Messi die met twee geweldige doelpunten zijn stempel drukte op de wedstrijd.

Naast Messi kwam ook Francisco Trincao nog twee keer tot scoren bij Barcelona en verdediger Junior Firpo pikte ook nog zijn doelpuntje mee.

Een ruime zege dus voor Barcelona die ongetwijfeld vertrouwen zal geven met het oog op het Champions League-duel tegen PSG van komende dinsdag.