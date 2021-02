Fashion Sakala onderhoudt zijn geboortedorp: "Ik kan me geen foute keuzes permitteren"

De prestaties van Fashion Sakala in de Jupiler Pro League dit seizoen gooien hoge ogen. De KVO-spits scoorde dit seizoen al dertien doelpunten in de competitie en staat op de radar van topclubs zoals bijvoorbeeld Antwerp. Erg knap voor iemand die opgroeide in grote armoede.

In Het Belang Van Limburg blikte Sakala terug op zijn verleden: “Mijn pa had veel kwaliteiten, maar niet de moed om te gaan jagen in de bush. We woonden bij de grens met Malawi en daar leven leeuwen, luipaarden en slangen. Slangen zie je hier niet, hé? Als oudste zoon nam ik dus mijn verantwoordelijkheid. Geregeld trok ik als tiener zeven à acht uur op jacht in de jungle. Op die dagen sprak men mij aan als Captain.”

Tijdens die tochten ging Sakala niet in zijn eentje op pad. Telkens weer werd hij vergezeld door een roedel honden. “In het dorp was ik de enige die voor de honden zorgde. Op een bepaald moment had ik er achttien en ze hadden allemaal een naam. We werkten samen: wanneer we een impala of konijn zagen, dreven we die prooi in het nauw. De honden besprongen het dier en ik maakte het af met mijn bijl", vertelt de KVO-spits.

Voor Sakala is het af en toe nog steeds moeilijk te begrijpen dat hij nu profvoetballer is in België. Dat merkt hij zelfs aan de simpelste dingen. "Wanneer ik hier op het oefencomplex van KVO een konijn zie lopen, denk ik nu nog: Hé , daar loopt eten”, lacht de Oostende-spits.

Transfer

Sakala had op dit moment even goed al voor Antwerp kunnen spelen. Beide clubs hadden al een akkoord bereikt voor 1,25 miljoen euro maar het was de speler zelf die weigerde te tekenen.

"Ik kan me geen foute keuzes permitteren. Met mijn salaris onderhoud ik namelijk heel mijn geboortedorp. Iedereen loopt daar rond in een KVO-shirt en in bloedhete maanden stuur ik voedselpakketten op. Als ik nog tien jaar wil voetballen, moet ik de juiste stappen zetten. Zo niet vervalt iedereen weer in armoede", legt Sakala uit.

Ambitieus

De KVO-spits lijkt het momenteel ook erg naar zijn zin te hebben aan de kust. "Bovendien zit mijn taak bij Oostende er nog niet op", zegt Sakala.

"Weet je nog dat assistent-coach Franky Van der Elst in 2018 de dug-out verliet om mij langs de zijlijn aan de overkant constant tactische richtlijnen te geven? Ik kwam hier toe als een kieken zonder kop. In Zambia voetbalde ik op intuïtie. Ik heb nu zo veel geleerd dat ik KVO met dubbel zoveel goals als vorig jaar –18 dus – nog play-off 1 wil schenken. Het is trouwens niet uitgesloten dat ik nog een nieuw contract teken, zodat ze nog iets aan mij kunnen verdienen. We zien wel", klinkt het bij de Zambiaan.