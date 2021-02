'Manchester City wil Alaba voor de neus van Real Madrid kapen door hem dit waanzinnig weekloon te betalen'

Manchester City wil onder de duiven van Real Madrid schieten. De Engelse topclub heeft zich gemeld voor David Alaba. En ze hebben een aardig centje over om hem te overtuigen.

David Alaba vertrekt aan het einde van het seizoen bij Bayern München. Der Rekordmeister weigert aan de financiële eisen van de Oostenrijker te voldoen. De stekker is al eventjes uit het stopcontact getrokken.

Real Madrid lag de voorbije maanden in pole position voor Alaba. De Koninklijke was al eventjes aan het flirten met de verdediger - hij moet de opvolger van Sergio Ramos worden - maar zijn looneisen waren ook voor de Spaanse grootmacht hét onderwerp van de onderhandelingen.

Waanzinnig weekloon

AS weet inmiddels dat Real Madrid best snel op zoek gaat naar die extra centen. Manchester City is namelijk bereid om Alaba de gevraagde 450.000 euro per week (!) te betalen en hem op die manier transfervrij naar het Etihad Stadium te laten verhuizen.