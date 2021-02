Mönchengladbach-coach trekt volgend jaar naar Dortmund: Komt er zo een plek vrij voor Ten Hag?

Een opvallande trainerswissel zal er plaatsvinden in de Bundesliga aan het einde van het seizoen. Mönchengladbach-coach Marco Rose verlaat de club op het einde van het seizoen om te verhuizen naar rivaal Dortmund. Mogelijk kan de Nederlander Erik Ten Hag Rose zijn plek bij Gladbach innemen.

Borussia Mönchengladbach heeft via het clubkanaal bekend gemaakt dat trainer Marco Rose op het einde van het seizoen de club gaat verlaten. Hij zou aan de slag bij rechtstreekse concurrent Borussia Dortmund.

De Duitser zal bij Dortmund Edin Terzic opvolgen die dit seizoen niet goed presteert. Terzic was op zijn beurt dan al interim-coach nadat de club eerder ook al Lucien Favre op straat zette.

Het plekje dat nu vrijkomt in Gladbach kan misschien ingevuld worden door Ajax-trainer Erik Ten Hag die eerder op het seizoen al aan de club gelinkt werd. Hij heeft wel nog een contract tot midden 2022 bij de Amsterdammers.

Europees ticket

Opvallend is ook dat Dortmund en Mönchengladbach op de plaatsen zes en zeven staan in de Bundesiga met allebei een aantal van 33 punten. Beiden ploegen zijn dus verwikkeld in een strijd om een Europees ticket. Rose zou er dus zelf voor kunnen zorgen dat hij volgend jaar met Dortmund geen Europees voetbal speelt.