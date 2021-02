Naast Hazard nog een pak meer blessurezorgen bij Real: Zidane begrijpt het niet meer

Zinedine Zidane zal zich dit seizoen al suf gepiekerd hebben over hoe Eden Hazard weer echt topfit te krijgen. Hazard is echter niet de enige speler waar Zidane zich zorgen over moet maken. Sinds zondagavond heeft Real er weer een zorgenkind bij.

Daniel Carvajal is na net geen halfuur immers uitgevallen in de thuiswedstrijd tegen Valencia. Hierdoor bracht Zidane al vroeg Vázquez in. De Koninklijke sloot de wedstrijd winnend af (2-0), maar Carvajal is al het zoveelste blessuregeval dit seizoen.

Zidane ongerust

"De blessures? Ik begrijp het niet. Het klopt dat we veel blessures hebben. Ik ben ongerust. Als trainer vind je het altijd vervelend als je spelers moet missen. Ik vind het spijtig voor Carva die 25 goede minuten had gespeeld. We verliezen een belangrijke speler, maar ik kan geen verklaring geven voor al die blessures", zucht Zidane.

Een nieuwe langdurige blessure kunnen ze bij Real, dat de jacht moet inzetten op leider Atlético, wel missen als de pest. "Voor een trainer is een blessure bij een speler het stomste der dingen. Ik hoop dat het niet te erg is."