🎥 Manchester City wint en ziet ook Kevin De Bruyne terugkeren uit blessure

Tussen alle drukte in de Champions League door speelde Manchester City woensdagavond ook een belangrijk duel op het veld van Everton. The Citizens toonden zich opnieuw oppermachtig en keerden met de volle buit weer naar huis. Ook Kevin De Bruyne maakte voor het eerst na zijn blessure weer minuten.

Vooraleer de jongens van Pep Guardiola aan hun Champions League campagne beginnen kregen ze eerst nog de mogelijkheid om hun voorsprong in het klassement te vergroten. Er stond wel een moeilijke verplaatsing naar Everton op het programma. Het duurde lang voor het eerste doelpunt viel, maar op het halfuur opende Phil Foden de score voor de bezoekers. Nauwelijks vijf minuten later bracht Richarlison the Toffees weer op gelijke hoogte. Al leek hij het zelf niet te beseffen.

In de tweede helft schakelde Manchester City een versnelling of twee hoger. Via treffers van Riyad Mahrez en Bernardo Silva stond uiteindelijk de 1-3 eindstand op het bord. Het hoogtepunt voor Pep Guardiola was misschien wel de terugkeer van Kevin De Bruyne. De Rode Duivel mocht tien minuten voor tijd opnieuw minuten verzamelen na zijn blessure.

Mancheser City won ondertussen al voor een zeventiende keer op rij in alle competities. Het telt in de stand al een voorsprong van tien punten op eerste achtervolger en stadsrivaal Manchester United.