Gisteren matchwinnaar, maar wat volgend seizoen met talent van Ajax?

Gisteren speelde Ajax in de 1/16 finale tegen het Franse Lille. Een kwartier voor het einde maakte Timothy Weah (zoon van George Weah) de 1-0 voor Lille. Twee minuten voor het einde kon Dušan Tadić gelijkmaken van op de stip. In de slotminuut maakte de Brian Brobbey de 1-2, maar wie is Brobbey?

Brian Brobbey is een 19-jarig talen van Ajax. Dit seizoen viel hij met 9 doelpunten en 3 assists in 15 matchen op bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Bij het eerste elftal van Ajax mocht hij in de Eredivisie 84 minuten maken verdeeld over vijf wedstrijden. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en een assist. Gisteren maakte de jonge centrumspits zijn eerste Europees doelpunt, en meteen een heel belangrijk voor Ajax. Volgend jaar moeten de Amsterdammers al niet meer rekenen op het jonge talent, want begin deze maand was al geweten dat hij aan het einde van het seizoen wil vertrekken.

Brobbey's contract loopt af op 30 juni 2021. Vanaf dan is hij een vrije speler en mag hij gaan naar waar hij wil. Ajax probeerde wel om aan het verblijf van Brobbey bij de Nederlandse recordkampioen een verlengstuk te breien, maar tevergeefs. Brobbey en zijn makelaar, Mino Raiola (ook gekend van spelers als Haaland, De Ligt, Pogba,...) hun besluit stond vast.

In his first appearance since it was announced that he would be leaving Ajax, Brian Brobbey scores an 89th-minute winner to beat Ligue 1 leaders Lille in France.



Vreemde keuze

Dat Brobbey voelt dat hij moet vertrekken bij Ajax is een beetje vreemd. De laatste jaren stroomden er een hele hoop talenten door uit de jeugd van Ajax naar Europese topclubs. Denk maar aan Frenkie de Jong en Sergiño Dest die bij FC Barcelona spelen, Matthijs De Ligt die uitkomt voor Juventus en Donny van de Beek die nu bij Manchester United speelt. Brobbey's manager, José Fortes, bevestigde ook bij het Algemeen Dagblad dat er niets mis was met het aanbod dat Ajax deed. Het gaat puur om een keuze op basis van Brobbey's gevoel.

Wat gisteren wel opvallend was, was het interview van Erik ten Hag, de trainer van Ajax, na de wedstrijd. Bij ESPN zei ten Hag dat hij hoopt dat Brobbey minimaal tot het einde van het seizoen Ajax zal helpen. Verraadt het woordje 'minimaal' dat er misscien toch nog een kans is op een verlengd verblijf van Brobbey bij Ajax? We wachten in spanning af...