Supporters van AC Milan deinzen niet terug voor corona: honderden supporters verzamelen op training

Een ongewoon beeld in deze tijden is er eentje dat kan tellen. Zo'n 300 supporters van AC Milan waren aanwezig op de training van hun geliefde club.

In Italië wordt er nog maar over één item gesproken. De derby van AC Milan tegen Inter Milaan is een absolute topaffiche. Volgens vele zou de wedstrijd wel eens beslissend kunnen zijn voor de titel.

Op de training van AC Milan kregen de spelers de steun van hun achterban. Zo'n 300 supporters waren aanwezig om hun team te motiveren voor de beladen wedstrijd van morgen.

Als het Inter Milaan van Rode Duivel Romelu Lukaku wint, wordt AC Milan op vier punten gezet. Trekt Zlatan Ibrahimovic met AC Milan aan het langste eind, hebben we een nieuwe leider in de Serie A. Na het voorval tussen beide heren, zullen ze er alles aan doen om matchwinnaar te worden voor hun team.