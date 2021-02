Blijft Lukaku koning in Milaan of neemt Ibrahimović revanche?

De Serie A wordt al heel het seizoen gedomineerd door twee ploegen: AC Milan en Inter Milan. Momenteel staat Inter, met slechts één puntje meer dan AC Milan, aan de leiding in het klassement. Als Inter wint, kan het AC Milan op vier punten zetten en een kloofje slaan.

In de heenwedstrijd, die plaatsvond in oktober, kon AC Milan de stadsderby met 1-2 winnen. Zlatan Ibrahimović, de inmiddels 39-jarige superster van AC Milan, zette Inter na een kwartier al op een 0-2 achterstand. Na dertig minuten kon onze landgenoot Romelu Lukaku op aangeven van ex-Club Bruggespeler Ivan Perišić de aansluitingstreffer maken. Verder kwamen de mannen van Antonio Conte niet in die wedstrijd, en zo verloor Inter met 1-2.

Eind vorige maand stonden de twee Milanese topclubs nog eens over elkaar, nu voor de Coppa Italia. Ook in deze wedstrijd ging AC Milan met een voorsprong de rust in. Ook deze keer werd die voorsprong op het bord gezet door Zlatan Ibrahimović. De assist kwam van Soualiho Meïté (ex-Zulte Waregem). In minuut 71 scoorde Lukaku de gelijkmaker. In de 97ste minuut maakte Christian Eriksen de winning goal met een mooie vrije trap. De wedstrijd werd wel overschaduwd door een conflict tussen de supersterren van beide elftallen, Lukaku en Ibrahimović. Benieuwd of ze elkaar na die wedstrijd nog recht in de ogen kunnen kijken.

Volledig in beeld: het opstootje tussen Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku tijdens Inter-Milan. pic.twitter.com/bqNa3pYF9R — Willem Haak (@WillemHaak) January 26, 2021

Van de twee ploegen lijkt Inter de beste vorm te pakken te hebben. Vorige week ging AC Milan 2-0 onderuit tegen het kleine Spezia Calcio. Zijn de mannen van Pioli niet in vorm, of hebben ze hun krachten gespaard voor de Derby della Madonnina? Het lijkt toch eerder op dat eerste. Ook thuis kregen ze eind januari een pak rammel van Atalanta, 0-3 werd het toen. In 2021 kon AC Milan nog maar 6 van zijn 11 wedstrijden winnen. Ze verloren ook vier matchen. In 2021 leed Inter nog maar twee nederlagen: tegen Juventus in de beker en tegen Sampdoria in de competitie. Inter heeft dus het voordeel van over de beste vorm te beschikken.

2010/2011

Het is al sinds het seizoen 2010-2011 geleden dat een Milanese club kampioen werd, exact tien jaar geleden dus. Nadat Inter Milan vijf titels op rij behaalde in de seizoenen daarvoor, was het in 2011 aan AC Milan om de beker de lucht in te steken. In 2011 eindigde Inter op de tweede plek, zes punten achter AC Milan. Sinds dat laatste kampioensjaar van AC Milan werd Juventus 9 keer op een rij kampioen, maar nu zorgen de Milanese ploegen weer voor spanning in de Serie A.