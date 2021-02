Reims-Belgen pakken een punt tegen Saint-Etienne

In de Ligue 1 pakten Wout Faes en Thomas Foket vanmiddag met Reims een punt tegen Saint-Etienne. De wedstrijd eindigde op 1-1

Reims speelde vanmiddag 1-1 gelijk op het veld van Saint-Etienne. Een doelpunt in de 72e minuut van El Bilal Toure leek Reims de drie punten te gaan bezorgen maar Charles Abi maakte met een doelpunt in de 89e minuut in extremis nog gelijk.

Onze landgenoten Wout Faes en Thomas Foket speelden de volledige negentig minuten. De derde Belg bij Reims, Thibault De Smet, kwam vandaag niet in actie en moest toekijken vanop de bank.

Na 26 wedstrijden staat Reims nu op een dertiende plek met evenveel punten als Saint-Etienne.