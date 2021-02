Verenigd Koninkrijk schuift zichzelf naar voren om EK te organiseren

Het Verenigd Koninkrijk staat open om het volledige EK te organiseren. Dat staat te lezen in de Engelse krant The Times.

Het Verenigd Koninkrijk is lang niet het enige land dat zichzelf al aanbood om het EK volledig te organiseren. Eerder deed ook Israël al een voorstel om alle wedstrijden naar daar te halen.

In Wembley stonden sowieso al de halve finales en finale op het menu, maar Londen wil nu dus meer. Voorlopig heeft de UEFA nog niet aangegeven dat het de voorziene formule wil aanpassen. Nu is het voorzien om in 12 landen te spelen.

In het Verenigd Koninkrijk wordt ook gewag gemaakt om het publiek heel binnenkort weer toe te laten in de stadions.