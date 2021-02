Kylian Mbappé heeft maar één eis om naar Real Madrid te trekken

Het is geen geheim dat Real Madrid Kylian Mbappé op het oog heeft. De Fransman heeft er zeker zin in, maar heeft wel zijn eisen.

Laat ons maar beginnen met de transfersom. Mbappé ligt tot 2022 vast bij PSG. Wie hem wil losweken, zal dus moeten betalen. De marktwaarde op dit moment ligt rond de 180 miljoen euro.

Maar dat is niet alles. Mbappé zal ook geen goedkope vogel zijn als het op zijn loon aankomt. Volgens Don Balon wil Mbappé enkel tekenen als hij de best betaalde voetballer ter wereld is.

En sinds kort weten we dat je daarvoor wel heel diep in de buidel moet tasten, want die eer is nog altijd voor Lionel Messi.

Of PSG dat over heeft voor een contractverlenging is ook maar zeer de vraag, al weten ze ook dat als ze niet op zijn eisen ingaan, er een transfersomvrije overgang in de lucht hangt. En dat willen ze ook wel vermijden.